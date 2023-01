Si chiamerà semplicemente “75º Mandorlo in fiore”. Per tantissimi anni sagra, poi diventata festa, adesso si va dritti al punto. Ecco che nei depliant e nei manifesti non troveremo ne una ne l’altra parola. Ma quello che sembra ormai certo è che la kermesse rispetterà le caratteristiche degli anni passati, almeno per quanto riguarda i momenti più significativi. 22 i gruppi partecipanti al festival internazionale, giunto alla 65º edizione. Gruppi provenienti da tutto il mondo, band di ogni genere, eventi, laboratori didattici, concerti, cooking show, parate, danze siciliane, spettacoli per adulti e bambini, e molto altro ancora. Per più di una settimana , dal 5 al 12 marzo prossimi, Agrigento si trasformerà in un teatro di musica, balli, spettacoli e più in generale nella capitale del folclore siciliano. L’organizzazione è a lavoro sul programma ufficiale. Si inizierà il 21 febbraio con il “Festival internazionale i bambini del mondo” che dal 2001 affianca il mandorlo: con la semplicità e l’ingenuità i bambini si fanno efficaci ambasciatori di valori quali l’amicizia e l’integrazione tra popoli diversi. Aldilà della sfilata i bambini stranieri ospitati ad Agrigento vengono coinvolti in altre attività, quali incontri e gemellaggi con gli alunni delle scuole agrigentine. Nel 2011 è stato istituito il Premio “Claudio Criscenzo”, intitolato al fondatore del Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”, destinato al gruppo folkloristico di bambini che, con le danze, la musica, i costumi, rappresentano meglio le tradizioni folkloriche proprie del paese da cui provengono.