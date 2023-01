Maxi furto in una carrozzeria, rubati auto e furgone

Ignoti ladri hanno forzato il cancello e sono entrati in un’autocarrozzeria, tra il Quadrivio Spinasanta e contrada Fondacazzo, portando via sei auto e un furgone che si trovavano in attesa di essere consegnati, altri per essere sottoposti ad interventi di riparazione.

I ladri hanno agito indisturbati, allontanandosi velocemente, e facendo perdere le proprie tracce. A fare la scoperta di quanto accaduto questa mattina sono stati i titolari, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti si sono precipitati sul posto, e dopo un sopralluogo hanno avviato le indagini.

Gli agenti hanno già verificato la presenza di impianti di videosorveglianza per tentare di individuare gli autori del maxi colpo.