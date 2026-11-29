Vittoria in rimonta per la Moncada Energy Agrigento che piega Desio 83-72 dopo una gara iniziata in salita e ribaltata grazie a un secondo quarto di grande intensità. I brianzoli partono meglio, sfruttano le difficoltà offensive dei padroni di casa e chiudono il primo periodo avanti 20-11 con Sgarzini e Diambo protagonisti sotto i tabelloni. Agrigento fatica a trovare fluidità e vede gli ospiti allungare fino al massimo vantaggio di undici punti nelle prime battute del secondo quarto.

La partita cambia però volto con l’ingresso di Truglio. Il num.33 biancazzurro accende il PalaMoncada con una serie di canestri pesanti dall’arco, mentre Trapani dirige il gioco con lucidità distribuendo assist a ripetizione. Conte e Cepic contribuiscono alla rimonta e, dopo aver ricucito lo strappo, Agrigento trova il primo vantaggio grazie alle triple di Truglio, bravo a chiudere il primo tempo con la bomba del 37-34 sulla sirena.

Nella ripresa Desio prova a restare in scia trascinata da Rashed e Sgarzini, ma Douvier sale di livello e diventa il riferimento offensivo della squadra di Cagnardi. I lombardi riescono a rientrare fino al pareggio, ma la Moncada mantiene sempre il controllo della gara chiudendo il terzo periodo avanti di tre lunghezze (60-57).

Nell’ultima frazione Agrigento trova l’allungo decisivo. Conte apre con una tripla che infiamma il pubblico, Douvier continua a produrre punti e la difesa biancazzurra costringe Desio a diverse palle perse. La tripla di Nicoli a meno di un minuto dalla sirena mette definitivamente la gara in cassaforte. Per la Moncada brillano Douvier con 20 punti, Truglio con 18 e Trapani, autore di 11 assist. A Desio non bastano i 16 punti e 10 rimbalzi di Sgarzini. Dopo un avvio difficile, Agrigento cambia marcia e conquista con merito un successo importante davanti al proprio pubblico.

Basket, Serie B maschile

Rimonta Moncada, Desio si arrende

Truglio e Douvier firmano il successo

Rimadesio Desio 72

Moncada Energy Agrigento 83

Rimadesio Desio: Sgarzini 16, Rashed 15, Leoni 10, Diambo 10, Giarelli 8, Rota 7, Elli 3, Mazzoleni 3, Tornari, Granchi. All.: Quilici.

Moncada Energy Agrigento: Douvier 20, Truglio 18, Conte 13, Nicoli 12, Cepic 8, Trapani 4, Chiarastella 3, Mazzantini 2, Boniciolli, Carr. All.: Cagnardi.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco S/N, Spinello di Saronno, Martinelli di Brescia.

Note: Parziali 20-11, 14-26, 23-23, 15-23.

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