L’Akragas ritrova la vittoria e conquista tre punti preziosissimi sul campo del Partinicaudace, al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria importante non soltanto per la classifica, ma anche per il morale di un gruppo che, come sottolineato nel post partita, non ha mai smesso di lavorare e credere nei propri mezzi. Un successo che premia l’impegno della squadra e restituisce fiducia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

A commentare il successo è stato innanzitutto Mister Cammarata, soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «È stata una partita difficilissima, perché anche loro sono una buona squadra. Secondo me oggi la squadra ha fatto una grande prestazione. Quando siamo passati in vantaggio abbiamo rischiato un pochettino di più, forse perché era tanto tempo che non riuscivamo a vincere e può subentrare un po’ di timore. Ma i ragazzi hanno fatto una prova gagliarda, dimostrando in campo quello che fanno sempre durante gli allenamenti. Sono contentissimo».

Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza di crederci fino all’ultimo e di saper affrontare anche i momenti più complicati della gara: «Nel calcio bisogna crederci e, soprattutto, saper soffrire fino alla fine. Abbiamo incontrato una squadra importante e in alcuni momenti abbiamo sofferto come è giusto che sia, ma sotto il profilo del gioco e di quello che avevamo preparato sono molto contento. Anche la rete dell’1-2 è stata costruita bene, abbiamo attaccato gli spazi e realizzato una gran bella giocata».

Cammarata ha voluto inoltre sottolineare il lavoro settimanale del gruppo, ricordando come l’impegno dei giocatori non sia mai mancato, anche nelle partite in cui il risultato non aveva premiato le prestazioni: «La squadra durante la settimana dà tanto, i ragazzi si impegnano tantissimo. In alcune partite non siamo riusciti a vincere e magari avremmo meritato quel pizzico di fortuna che oggi finalmente è un po’ venuta dalla nostra parte. Adesso pensiamo partita dopo partita: ogni gara è una storia a sé. Da martedì inizieremo a prepararci per la sfida contro il Bagheria».

Un grande protagonista della vittoria biancazzurra è stato Scolaro, autore del gol vittoria, che ha raccontato tutta la soddisfazione per un successo particolarmente atteso. Il giocatore ha sottolineato quanto fosse importante conquistare i tre punti, soprattutto per regalare una gioia ai tifosi, sempre presenti e vicini alla squadra: «Era una partita fondamentale, un crocevia importante e ne eravamo consapevoli. Avevamo tantissima voglia di regalare una vittoria, soprattutto ai nostri tifosi che ci seguono ovunque, ma anche a noi stessi. Solo noi sappiamo l’impegno, la fatica e il sacrificio che mettiamo ogni giorno per dare il massimo la domenica».

Sulla rete decisiva, Scolaro ha voluto condividere i meriti con i compagni, raccontando anche l’emozione per un gol che aspettava da tempo: «È anche merito loro. Ten Lopez mi ha dato una bella palla, era un gol che aspettavo da un po’. Per me giocare con questa maglia, segnare e regalare una vittoria è una gioia immensa. Sono soprattutto contento per il successo della squadra, perché ci ridà morale e finalmente raccogliamo ciò che meritiamo».

Infine, uno sguardo alla classifica e al futuro. Scolaro ha ribadito il peso dei tre punti conquistati, sottolineando come l’Akragas abbia lasciato per strada dei punti nel corso della stagione e adesso voglia raccogliere quanto seminato: «Sono tre punti pesantissimi, non soltanto per la singola partita, ma per la classifica. A mio parere abbiamo perso punti per strada e adesso è giusto raccogliere qualcosa. Noi guardiamo lontano e non abbiamo mai smesso di crederci. Mi auguro che questa sia una vittoria delle tante».

Dopo questa vittoria l’Akragas sale a quota 18 punti in classifica portandosi a più tre proprio dal Partinicaudace e sorpassando il Kamarat.

Un successo che può rappresentare un nuovo punto di partenza. La squadra ritrova fiducia e consapevolezza, con la voglia di dare continuità al risultato già dalla prossima sfida contro il Bagheria allo stadio Esseneto. L’obiettivo sarà ripartire dallo spirito e dalla determinazione mostrati nella gara odierna

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp