L’Akragas ritrova il sorriso, interrompe il digiuno di vittorie e lo fa al termine di una sfida al cardiopalma con il Partinicaudace. Sul campo di Terrasini i biancazzurri s’impongono per 3-2 al termine di una ripresa pirotecnica, risolta in pieno recupero da una prodezza di Scolaro. Una prova di carattere e qualità per l’undici guidato da Fabrizio Cammarata, che ritrova gol e fiducia proprio alla vigilia di due importanti impegni casalinghi consecutivi.

La prima frazione di gioco tra Partinicaudace e Akragas si chiude sullo 0-0, un risultato che non rende del tutto giustizia al ritmo della gara, caratterizzata da diverse occasioni da rete da una parte e dall’altra. È però nel secondo tempo che l’Akragas cambia marcia, offrendo esattamente quel gioco e quella determinazione che i tifosi chiedevano. Al 49′ i biancazzurri sbloccano finalmente il risultato con Cruz, portandosi avanti.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 72′ Concialdi trova la rete dell’1-1. Quando la partita sembra avviata verso il pareggio, si accende un finale incredibile. All’89’ Brugaletta riporta avanti l’Akragas, facendo esplodere la gioia ospite. Il vantaggio sembra ormai blindato, ma al 92′ Florio gela i biancazzurri firmando il 2-2 per il Partinicaudace.

La squadra di Cammarata, però, dimostra di avere nervi saldi e non si accontenta: al 95′, sull’ultimo assalto, Scolaro trova il varco giusto e piazza con precisione il pallone all’angolino, siglando il definitivo 3-2. Un successo pesantissimo per il morale e la classifica, costruito grazie a un secondo tempo di grande spessore che restituisce all’ambiente l’Akragas che tutti volevano vedere.

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