La Fortitudo Moncada Agrigento si aggiudica l’amichevole con il Trapani. Al Palashark finisce 79-82 (26-24, 16-15, 23-19, 14-24). Per gli agrigentini il via della Fase Salvezza.



Trapani Shark: J.d. Notae 7, Pierpaolo Marini 7, Amar Alibegovic 19, Rei Pullazi 4, Stefano Gentile 4, Matteo Imbro 6, Fabio Mian 2, Chris Horton 11, Joseph Mobio 5, Marco Mollura 7, Yancarlos Rodriguez 7, Veljko Dancetovic ne.

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 7, Traore, Meluzzi 22, Cohill 9, Caiazza 9, Morici ne., Sperduto 19, Peterson 4, Polakovich 12.

La cronaca della partita

1º Quarto: Trapani parte con Horton, Alibegovic, Notae, Imbro’ e Mian. Agrigento con Polakovic, Meluzzi, Cohill, Toure e Ambrosin. 6-3 Trapani dopo 3′. Buono l’approccio difensivo e la voglia di cercarsi in attacco. Alibegovic, Imbro’ e Notae a segno. 9-5 con la tripla di Alibegovic, già a quota 5. Meluzzi penetra a ripetizione in area e crea vantaggi, 13-12 dopo 7′. Anche Horton fa male sul pick and roll e Trapani mantiene una piccola inerzia. Bonus raggiunto per gli ospiti, Trapani lucra in lunetta ma le tre triple di Cohill mantengono in scia Agrigento. Bombe anche di Mobio e Marini. I primi 10′ si chiudono sul 26-24.

2º Quarto: Fuori dalle rotazioni anche Chiarastella e Fabi. 28-26 dopo 13′. Attacchi meno prolifici. Difese che prevalgono. Agrigento spreca diversi possessi per mettere la testa avanti. Trapani con Pullazi fa 2/2 dalla lunetta, per il +4. 30-26. Tripla di Meluzzi, Agrigento è intensa. Anche Rodriguez viene tenuto fuori precauzionalmente. 33-29 con Notae dalla lunetta al 16′. Tripla di Ambrosin, 33-32. Agrigento c’è. Mette anche il naso avanti, con Polakovic da sotto. 35-36 al 17′. Liberi anche per Alibegovic, che fa a sportellate in post basso (38-36). Trapani prova la zona. Caiazza sbaglia la tripla del sorpasso. Horton dal mid range manda i suoi sul +3 (42-39 al 20’).

3º Quarto: Dopo 1′ del terzo quarto il parziale è 46-41. Bomba di Sperduto, 46-44. Replica, sempre da tre, Alibegovic per il 49-44. È pioggia di triple, ancora Sperduto per il 49-47. Entra anche Rodriguez. Alibegovic è on-fire, 51-47. Agrigento è sempre lì, ma Trapani mantiene un piccolo gap a proprio favore. 53-49 al 26′. Si segna meno ma Trapani con un minibreak di 5-0 prova a prendere il largo (58-49). Polakovic da sotto interrompe il parziale dopo il time out di coach Pilot ma Trapani risponde con 7 punti di Mollura. Nell’ultimo minuto Meluzzi si costruisce 2 buoni tiri dal centro dell’area prima del buzzer beater da oltre centro campo: 65-58 al 30’.

4º Quarto: Sperduto (2 volte) e Meluzzi colpiscono da oltre l’arco e siglano un parziale di 9-0 che porta avanti gli ospiti e costringe coach Diana a chiamare sospensione: 65-67 a 7’20’’ dalla fine. Ancora Sperduto da sotto prima del canestro in contropiede di Rodriguez che interrompe il break di 11-0 di Agrigento. Alibegovic con un long-two impatta. Botta e risposta fra Caiazza ed Alibegovic da 3. Polakovic dalla media risponde ai 5 punti consecutivi di Horton (75-74 al 36’). Meluzzi e Marini segnano in penetrazione prima della tripla di Ambrosin. Imbrò registra la parità a quota 79 a 1’ dal termine. Caiazza va a bersaglio dalla media: time out Diana a 31’’ dalla fine. Mian sbaglia la tripla del potenziale sorpasso e poi Ambrosin fa 1/2 dalla lunetta: 79-82 e ultima sospensione per coach Diana quando mancano 9’’. Trapani sbaglia 2 volte da 3 con Imbrò e Mian: Agrigento vince 79-82.