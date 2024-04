Boom di visitatori alla Valle dei Templi in occasione del 25 aprile, giornata in cui l’ingresso ai siti archeologici è stato gratuito. La Valle con il suo fascino autentico ha saputo catturare l’attenzione e il cuore di migliaia di turisti italiani e stranieri. Tutti a scattare foto e selfie al tempio della Concordia e al Telamone rialzato poche settimane fa.

Ed è tornato prepotentemente il fenomeno della sosta selvaggia nelle aree attorno al Parco Archeologico. Centinaia di auto parcheggiate ai bordi delle carreggiate, in prossimità di curve, addirittura tra aiuole e terreni incolti, in via Panoramica dei Templi, ma stesso scenario lungo il viale alberato e dalle parti di Porta Aurea e della clinica Sant’Anna.