Ignoti ladri in pieno giorno nella centralissima via Atenea hanno messo a segno un furto in un cantiere allestito per i lavori di ristrutturazione del tetto e del prospetto di un immobile. Senza essere visto ha portato via alcuni materiali da lavoro e una borsa appartenente ad uno degli operai. L’ammontare del danno economico non è stato ancora quantificato.

Il furto è stato messo a segno in un momento di pausa dei lavoratori. A fare la scoperta, poco più tardi, sono stati gli stessi operai dell’impresa esecutrice dei lavori. Il titolare della ditta, un imprenditore agrigentino, ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla polizia. E gli agenti hanno effettuato il sopralluogo di rito concentrato a recuperare eventuali elementi per provare a risalire agli autori del furto.