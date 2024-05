di Michele Bellavia

Giro di boa per il mini girone che sancirà vincitori e vinti. Solo due squadre si salveranno, le altre sprofonderanno in serie B. La Fortitudo Agrigento – in lotta per non perdere la scia del secondo posto e con 3 gare vinte nelle prime 5 partite – è condannata a vincere. Sul versante opposto, anche Nardò è senza via d’uscita. I granata, infatti, al via del girone-salvezza avevano quattro punti di vantaggio su Chiusi, adesso ridottisi a due e per di più in svantaggio nello scontro diretto con i toscani. Finisce 81 a 68 per i padroni di casa trascinati da Alessandro Sperduto autore di 22 punti. Bene anche Ambrosin (13 punti), Morici (12 punti), Meluzzi (12 punti) e Polacovich in doppia-doppia da 12 punti e 14 rimbalzi. Sul versante opposto, Nardò ha pagato l’approccio disastroso della prima metà-gara e le scarse percentuali di tiro (37% dal campo). Lo starting five di Damiano Pilot presenta Meluzzi, Ambrosin, Morici, Chiarastella e Polacovich; Luca Dalmonte risponde con Parravicini, Baldasso, La Torre, Stewart Jr. e Iannuzzi. Primo quarto senza storia. Agrigento parte fortissimo trascinata dal trio Ambrosin-Sperduto-Meluzzi. I biancazzurri piazzano la prima spallata già a metà del primo quarto (17-1), archiviando i primi 10′ con grande autorevolezza (25-8). Nel secondo quarto cambia poco. Gli ospiti rimangono in bianco e la Fortitudo ne approfitta per ritoccare ulteriormente il vantaggio (39-15 a metà del quarto). La reazione degli ospiti è inesistente: Nardò rimane con le polveri bagnate non riuscendo ad arginare i biancazzurri che, alla sirena, dilagano con una tripla siderale di Meluzzi e chiudono avanti di 33 (51-18). Al rientro sul parquet esce un’altra Nardò. Trascinata dai suoi terminali offensivi, la compagine di Dalmonte disputa un ottimo terzo quarto che tuttavia, non consente di ridurre la forbice di 28 punti tra le due squadre alla terza sirena (66-38). Nell’ultimo quarto Nardò dimezza lo svantaggio quando ormai è troppo tardi, mentre Agrigento amministra la chiude definitivamente 81 a 68. Mercoledì 29 maggio (palla a due alle 20 e 30) si va a Cento per il match contro la Benedetto XIV°.

Moncada Energy Group Agrigento 81 – HDL Nardò 68

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 13, Cohill 6, Meluzzi 12,Sperduto 22, Polacovich 12, Morici 12, Peterson 2, Caiazza, Traoré, Fabi. All.: Pilot.

Andrea Pasca Nardò: Stewart Jr. 15, Smith 11, La Torre 2, Iannuzzi 5, Donda, Parravicini 1, Baldasso 7, Nikolic 14, Ferrara 8, Ceparano 5. All.: Dalmonte.

Arbitri: Marco Rudellat, Matteo Roiaz e Umberto Tallon.

Note: parziali: 25-8, 25-10, 18-25, 12-25