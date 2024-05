La Dublo ha scelto la capitale della cultura 2025 per il suo nuovo punto vendita in Italia. Il famoso marchio made in Italy, leader nel settore tessile ed in particolare delle calze, ha fatto tappa ad Agrigento. Ha scelto la boutique Montenapoleone del Viale della Vittoria per presentare le novità ed in particolare il suo nuovo progetto che vede il brand di Latina collegarsi ai siti culturali più importanti. La cultura poi è da sempre un nostro punto fermo” ha dichiarato diverse volte, l’amministratore di Dublo, Massimo Marini. All’ interno degli eleganti locali di Montenapoleone i clienti sono stati omaggiati con calzini ad edizione limitata e gadget.

guarda l’intervista