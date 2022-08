La Fortitudo di Cagnardi supera il test Orlandina (VIDEO)

Coach Devis Cagnardi dopo l’amichevole contro l’Orlandina analizza il primo step di preparazione della sua Fortitudo. Buona la prima! Con una tripla allo scadere di Nicolas Mayer arriva la vittoria contro la corazzata Orlandina. Squadra costruita per tornare in A2 e avanti con la preparazione. Agrigento priva di uno dei due americani. Dashon Francis ha ottenuto il visto ma non è ancora partito dagli USA. Segnali più che positivi dalla prima sgambata ufficiale di Kevin Margo. L’americano cattura palloni e mostra di potersi adattare al gioco della Moncada. Nel finale, spazio ai tanti i giovani scesi in campo per Agrigento e primi passi verso questa nuova entusiasmante stagione. Prossimo match contro i parigrado della Pallacanestro Trapani.