Raffadali, si scioglie la sezione della Lega

La segreteria e i componenti del direttivo della Lega di Raffadali, oggi Prima l’Italia, hanno rassegnato le dimissioni e lasciato il partito per la decisione di candidare alle regionali Sacco Terrazzino. “La scelta di mettere in lista la Sacco– afferma in una nota Elina Rampello commissaria cittadina del partito– è stata assunta senza nemmeno avere sentito il partito e i suo dirigenti locali . Ne siamo venuti a conoscenza solo almomento della presentazione della lista”. “Pertanto– conclude l’ex candidata a sindaco Rampello– non sosterremo la candidatura della Sacco Terrazzino. Nei prossimi giorni ci riuniremo per stabilire il da fare”.