Nonostante gli ostacoli, Agrigento si prepara al girone di salvezza con morale alto e spirito positivo.

Verso il girone di salvezza con serenità mentale e morale alto. Agrigento, forte di due successi nelle ultime due partite, si prepara alla sfida di Nardò con un buono stato di forma fisica e la giusta mentalità. “Lo stato di forma della squadra – afferma il coach Damiano Pilot – in questo momento è emotivamente buono perché veniamo da una vittoria fondamentale in casa e anche dall’amichevole vinta a Trapani che ci ha dato buone risposte. Fisicamente, invece, c’è margine per migliorare, poiché abbiamo affrontato l’amichevole con Chiarastella e Fabi out.”

Il test amichevole disputato al Palashark contro il forte Trapani si è concluso con la vittoria della Fortitudo Agrigento per 82 a 79. Il roster di Pilot, dopo il successo contro l’Orzinuovi, ha mostrato del buon gioco che fa ben sperare in vista del girone di salvezza che scatterà il prossimo 5 maggiocon gli agrigentini di scena a Nardò. Agrigento ora deve recuperare la migliore forma fisica e, infatti, in questa settimana ci sarà lavoro in palestra senza partite per migliorare lo spirito con cui avvicinarsi al girone.

“Lo spirito – conferma coach Pilot – deve rimanere sempre quello che abbiamo messo nelle quattro partite da quando sono tornato ad Agrigento, ovvero quello di vivere partita dopo partita perché purtroppo il distacco dalle squadre che ci precedono è molto ampio.” È chiaro che tutto dipenderà non solo dalla Moncada, ma la squadra deve essere pronta come è successo con l’Orzinuovi. “Ho parlato con i ragazzi – aggiunge Pilot – non possiamo fare progetti a lungo termine, siamo a 10 punti di distacco dalla prima posizione che vale la salvezza, una forbice ampia che potrebbe allargarsi non dipende solo da noi. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile partita dopo partita.”

Per ogni partita, quindi, sarà necessaria una preparazione molto attenta, consapevoli che il roster di Nardò ha altri giocatori validi. “L’amichevole disputata contro la Trapani è stato un buon test, una partita vera perché Trapani si è presentata al completo, ad eccezione di Renzi,” ammette coach Pilot. “Abbiamo giocato con le nostre sicurezze, con la testa libera, era ciò su cui stavamo tanto perché in questo momento abbiamo assolutamente bisogno di questo. Non possiamo farci sommergere da un peso degli eventi che creerebbe solo negatività, ma dobbiamo cercare di andare con uno spirito positivo e con l’atteggiamento giusto.”

In conclusione, è stata una bella partita e la vittoria, anche se in amichevole, non guasta, offrendo diversi spunti interessanti. “Abbiamo provato alcuni assetti differenti che durante le partite non stavo utilizzando, è stato un buon risultato,” conclude Pilot.