Forte vento fa cadere albero su auto: solo paura per il pensionato

Un pensionato è rimasto sotto shock dopo che un albero, probabilmente abbattuto dal forte vento, si è schiantato sulla sua auto mentre viaggiava da solo in via Francesco Crispi, nella città di Agrigento. Per fortuna, non ci sono state lesioni alla persona, ma solo una grande paura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.