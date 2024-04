Un trentatreenne motociclista di Sambuca di Sicilia è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamani alle porte di Alessandria della Rocca, sulla statale 118. A scontrarsi una moto Suzuki condotta dal giovane e una Fiat Panda guidata da un’ottantenne. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo in codice rosso. Illeso il conducente dell’utilitaria. I carabinieri hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I mezzi sono stati sequestrati.