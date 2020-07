La Fortitudo Agrigento e coach Cagnardi si separano

Devis Cagnardi non è più il coach della Fortitudo Agrigento. Il tecnico – che ha scelto di rescindere il proprio contratto – e la società biancazzurra si separano. La Fortitudo Agrigento ringrazia coach Devis Cagnardi per l’impegno profuso.

Ecco le parole dell’allenatore: “ Ringrazio la Famiglia Moncada per avermi dato la possibilità di cogliere questa opportunità. È stato tutto molto rapido in virtù della situazione che si era creata. Ringrazio Cristian Mayer per l’appoggio che non mi ha mai fatto mancare. Abbraccio il mio staff che tanto duramente ha lavorato per assecondare ogni mia richiesta e saluto la società in tutte le sue componenti. Infine ma non meno importante il mio pensiero è per tutti i tifosi ai quali chiedo di essere sempre caldi e presenti come hanno dimostrato di poter essere in questa stagione”.