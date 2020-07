Coronavirus in Sicilia, c’Ã¨ un nuovo tampone positivo

Nelle ultime 24 ore (giovedì 9 luglio) in Sicilia è arrivato l’esito di 2.614 tamponi, e c’è un solo nuovo caso, a Palermo. L’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute conferma il trend positivo per la regione. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono risultate contagiate 3098 persone.

Sono 128 gli attuali positivi, soltanto sei i ricoverati per Covid-19, uno in meno di ieri, zero in terapia intensiva. In provincia di Palermo si sono registrati gli ultimi tre nuovi casi, negli ultimi tre giorni.