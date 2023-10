La Fortitudo Agrigento è ancora in cerca di un riscatto, e questa volta dovrà farlo lontano dal “PalaMoncada”, che sembra essersi rivelato “stregato” dopo le prime due partite interne, durante le quali la squadra ha incassato due sconfitte. L’unica vittoria finora è stata ottenuta in trasferta contro l’Urania Milano. Sabato sera, alle 20:30, a Casale Monferrato si gioca la quarta giornata e si scontrano due squadre desiderose di redimersi.

Casale Monferrato, allenata da coach Fabio Di Bella, si trova attualmente a quota zero punti in classifica, con tre sconfitte cocenti che la collocano all’ultima posizione insieme a Latina. Agrigento, invece, cerca di riscattarsi dopo una prestazione deludente contro Torino. La squadra spera in una reazione positiva, e potrà contare sul recupero di Cohill. Damiano Pilot, l’allenatore di Agrigento, ha l’opportunità di consolidare il buon risultato ottenuto contro Milano e di lasciarsi alle spalle le sconfitte subite contro Rieti e Torino.

Ecco le parole di Damiano Pilot alla vigilia del match: “Sappiamo quanto sia importante questa partita, specialmente dopo la delusione delle ultime partite giocate in casa. Riconosciamo quanto sia complicato affrontare Casale Monferrato, che non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione, ma che gioca in casa e quindi avrà la spinta del suo pubblico. Nonostante le tre sconfitte, Casale ha dimostrato di lottare fino all’ultimo secondo in ogni partita. Ad esempio, nell’ultima partita persa contro Vigevano, hanno combattuto fino all’ultimo possesso e anche la sconfitta a Trapani è stata combattuta per l’intera durata dei 40 minuti. Pertanto, riconosciamo il valore dell’avversario e sappiamo che dobbiamo prepararci al meglio, concentrandoci su noi stessi piuttosto che sull’avversario. Questa sarà una partita che metterà a dura prova la nostra resistenza e solidità. Dobbiamo lavorare come una squadra per evitare che il risultato sia compromesso e per cercare, se necessario, una grande rimonta. Dopo aver discusso e allenato, siamo pronti ad affrontare questa sfida, che sarà sicuramente molto intensa, poiché entrambe le squadre hanno molto in gioco e questa partita è fondamentale per entrambe.”