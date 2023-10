Ancora una volta, Marco Gallo dimostra di essere un eccellente promotore del territorio attraverso le sue immagini. Questo talentuoso videomaker agrigentino ha abbracciato con passione un progetto ambizioso per raggiungere un nobile obiettivo: raccontare i Borghi Sicani.

“Per me,” dice Marco Gallo, “è stato un grande piacere perché ho scoperto luoghi mai visti né sentiti prima, ho conosciuto persone meravigliose e ho vissuto esperienze indimenticabili che spero di poter ripetere nel tempo. Spero che il mio lavoro possa contribuire a promuovere il turismo esperienziale in questa meravigliosa regione.”

Il video realizzato da Gallo è stato presentato ufficialmente al TTG, la fiera del turismo più importante in Italia, dove ha suscitato grande interesse e apprezzamento. Questo progetto è parte di un impegno più ampio per valorizzare e promuovere la Sicilia nel mondo.

“Valorizzare e promuovere la Sicilia nel mondo è sempre un motivo di orgoglio per il lavoro che svolgo,” aggiunge Gallo. “Oggi, la Sicilia è un autentico paradiso da difendere, nonostante le sfide e le difficoltà che affronta. Voglio credere che la mia generazione possa contribuire a risollevare questa terra che amiamo così profondamente. Sono orgoglioso di aver raccontato il territorio dei Sicani attraverso questo video e di essere stato coinvolto in questo progetto.”

Marco Gallo, che nell’anno della pandemia ha mollato Roma per tornare ad Agrigento, è un esempio di come il talento e la passione per la propria terra possono contribuire in modo significativo alla sua promozione e al suo sviluppo. Il suo lavoro non solo celebra la bellezza dei Borghi Sicani ma anche il potenziale turistico di questa regione affascinante.

Gallo, che ha di recente fondato Southmovie comunicazione, non nasconde il desiderio di vedere progetti simili realizzarsi anche nella sua città natale, Agrigento. “Mi dispiace non essere coinvolto in progetti del genere ad Agrigento,” afferma, “ma spero che le autorità locali possano prendere spunto da esperienze come questa e capire che lavorare in sinergia tra creativi, amministrazioni e comunità può portare a risultati importanti per il territorio.”

Il lavoro di Marco Gallo è un esempio straordinario di come un professionista appassionato possa contribuire a promuovere il proprio territorio, ispirando altre persone a scoprire e valorizzare le bellezze nascoste della Sicilia. Il suo impegno per la promozione dei Borghi Sicani e della Sicilia in generale è un patrimonio inestimabile per questa terra unica nel mondo.

https://youtu.be/yjgS-A8oVE0

Marco Gallo Presenta i Borghi Sicani al TTG: La Sicilia Raccontata da un Videomaker Appassionato