La Fortitudo a Bisceglie per l’ultima trasferta

La regular season del campionato di Serie B sta per concludersi, i playoff si avvicinano sempre di più e la Fortitudo Agrigento si appresta ad affrontare l’ultima trasferta, contro Bisceglie, nel big match del Girone D dopo che le due squadre sono state prime in classifica a pari merito durante il mese di Gennaio prima dello scontro diretto vinto proprio da Agrigento in casa. Bisceglie ha tenuto la testa del campionato fino alla penultima partita del girone di andata ed erano letteralmente un rullo compresso. Diversi infortuni e le assenza hanno penalizzato la continuità nei risultati ed Agrigento ha continuato quella che poi è diventata la striscia dei record con le 21 vittorie consecutive. Entrambe vengono dall’esperienza in Coppa Italia e si apprestano ad affrontare i playoff da protagoniste, questo match servirà proprio a preparare al meglio i confronti ad alta intensità. Oggi il distacco in classifica è di 12 punti con Bisceglie che deve recuperare un match, domenica si gioca al PalaDolmen alle ore 18. Non vuole sentir parlare di calo coach Michele Catalani che punta la vittoria: “Quella che disputeremo a Bisceglie sarà una partita difficile, contro un avversario che ha disputato una stagione regolare di altissimo livello e che ha necessità di punti per mantenere la seconda posizione in classifica in vista dei playoff. Ci attende una sfida ricca di insidie anche rispetto a quella disputata a gennaio, dove in palio c’era il primato della classifica e la qualificazione alla Coppa Italia. Da allora la squadra di coach Nunzi ha recuperato appieno la sua punta di diamante Filiberto Dri e inserito Fadilou Seck sotto i tabelloni.

Andremo in Puglia vogliosi di competere in un campo difficile, fare un passo avanti e continuare a prepararci nella maniera migliore alla post season”.