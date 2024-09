La Fondazione Agrigento 2025 si prepara ad assumere almeno dodici nuove figure professionali. “Stiamo cercando amministrativi, esperti in pianificazione territoriale, curatori di mostre all’aperto e altre figure, che intendiamo reclutare attraverso convenzioni con enti pubblici per avvalerci di personale già formato,” spiega Giacomo Minio, presidente della Fondazione.

Tra le posizioni richieste, si cercano anche un esperto in cerimoniale e un giornalista per i rapporti con la stampa. “Per la gestione dei social media e la produzione di contenuti multimediali, verrà indetto un avviso per selezionare una società specializzata in questi servizi,” aggiunge Minio.

“La fondazione rappresenta un’occasione unica per Agrigento, un’opportunità per dimostrare a tutti le nostre capacità gestionali e farlo con la massima trasparenza,” sottolinea il presidente.

Minio ha voluto chiarire che, contrariamente a quanto riportato dal nostro giornale, nessuna persona, compreso il direttore generale, è stata ancora assunta. “Sono previste selezioni attraverso manifestazioni di interesse,” ha puntualizzato, smentendo così la notizia della presunta assunzione di sei persone.

Per quanto riguarda la direzione della Fondazione, ha confermato che questa sarà affidata a Roberto Albergoni, con un compenso annuo lordo di circa 70.000 euro. Attualmente, la Fondazione è ospitata nei locali del Consorzio Universitario di Agrigento, ma c’è l’intenzione di trasferire gli uffici al Palazzo dei Filippini, una volta reso agibile.

Infine, riguardo ai ritardi nell’organizzazione degli eventi, a pochi mesi dall’inizio delle manifestazioni di Agrigento 2025, Minio rassicura: “Da qui a fine settembre avremo una bozza degli eventi.”