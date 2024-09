Un nuovo inizio all’ITET Leonardo Sciascia: tra innovazione e riflessioni sulle Opere di Sciascia

All’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” di Agrigento, la prima campanella suona con una ventata di novità. Gli studenti, insieme alle loro famiglie, hanno vissuto una giornata di accoglienza che ha gettato le basi per una stretta collaborazione tra scuola e famiglie, fondamentale per il benessere e la crescita formativa dei ragazzi. Le aule dell’istituto portano i nomi delle opere di Leonardo Sciascia, un omaggio allo scrittore siciliano che ispira l’intera visione educativa della scuola. Colorati corner arricchiscono ogni angolo dell’edificio, rendendolo un ambiente più accogliente e stimolante. Le aule sono state pensate per favorire la socializzazione, con banchi disposti in modo da creare spazi per approfondimenti e “salotti” dove gli studenti possano interagire e condividere idee. In aula magna è stata la dirigente Mirella Siracusa a dare il benvenuto. Francesca Galatioto, docente dell’istituto, spiega la filosofia dietro queste scelte innovative: “Abbiamo voluto creare ambienti di apprendimento che riflettano la vita reale, dove gli studenti possano non solo imparare, ma anche crescere come individui. Ci siamo ispirati alle opere di Leonardo Sciascia, da cui abbiamo preso spunto per nominare le nostre aule. Questo ci permette di portare i suoi valori e riflessioni all’interno del percorso educativo. Attraverso spazi dedicati alla riflessione e all’approfondimento, puntiamo anche a colmare eventuali lacune e offrire un’educazione trasversale che prepari i nostri studenti al futuro.” Diversi i laboratori a disposizione degli allievi. Poi c’è l’aula c’è l’aula Immersiva, un vero fiore all’occhiello dell’istituto. Con la presenza di tre maxi schermi interattivi e una didattica che punta sull’innovazione, l’ITET Leonardo Sciascia si presenta come una scuola all’avanguardia, pronta a raccogliere le sfide del mondo moderno e a valorizzare i talenti dei suoi studenti. Guarda il video