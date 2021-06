Domenica prossima, si gioca sul campo neutro di Mazara del Vallo in provincia di Trapani la finale valida per la promozione in Serie D tra Sancataldese e Akragas. Rispettivamente i verdeamaranto e i biancazzurri hanno vinto il proprio triangolare della Poule A di Eccellenza girone A. L’altra finale tra Giarre e Siracusa si gioca invece all’Esseneto di Agrigento. Entrambe le partite sono fissate con calcio d’inizio alle 16,30.