Covid in Sicilia, il virus continua a circolare

Sono 163 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore (meno 20 rispetto a ieri). I tamponi processati sono stati 9.911 (ieri erano stati 6.797) e così il tasso di positività è del 1,64% (ieri era del 2,69%). I morti sono stati 7 e il totale delle vittime sale a 5.912. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della salute, di lunedì 14 giugno.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 6.631, delle quali 6.273 in isolamento domiciliare. In ospedale ci sono al momento complessivamente 358 persone, delle quali 39 in terapia intensiva.