Panathlon: “aiutiamo lo sport per andare avanti”

Tre squadre agrigentine, principali esponenti di tre grandi sport, in questo momento stanno vivendo momenti esaltanti nel panorama sportivo provinciale, regionale e nazionale. Si tratta della Fortitudo basket Agrigento, della Volley Aragona e dell’Akragas calcio. Le prime due sono impegnate nelle finali nazionali per la promozione in A/2 l’Akragas calcio, invece si sta giocando la promozione in Eccellenza. Tutte e tre sono ormai in fase avanzata e hanno certamente ottime possibilità di raggiungere l’obiettivo. Il Panathlon Agrigento, che proprio in questi giorni ha festeggiato i 70 dalla nascita del club, esprime grande soddisfazione per questo momento di grande sport ad Agrigento e auspica “una maggiore attenzione verso queste squadre e le loro società sia da parte del grande pubblico che di quanti amministrano la città. Aiutare lo sport non significa solo andare a vedere la finale, ma seguire e aiutare”.