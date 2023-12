Un ottantenne ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi nel giardino della sua abitazione, alla periferia di Licata. Inutili si sono rivelati i soccorsi. L’uomo ha deciso di mettere fine alla sua vita, un gesto estremo che ha sconvolto il vicinato, teatro della terribile tragedia. Quando è stato lanciato l’allarme, per l’anziano non c’era più nulla da fare.

All’arrivo dell’ambulanza, il suo cuore aveva smesso di battere e il medico, sopraggiunto insieme ai sanitari, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Licata che hanno effettuato tutti i rilievi di rito, per provare a ricostruire quei drammatici momenti prima del gesto. La salma, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stata riconsegnata ai familiari.