La fake news sulla scomparsa di una fantomatica ragazza, Samantha Castelli, addebitata ad un parroco, poco più che cinquantenne, di una chiesa di Agrigento. Nelle ultime ore qualcuno, attraverso un falso profilo ha pubblicato un video su una piattaforma social, accusandolo di aver fatto sparire la misteriosa donna. Una ragazza che, come più volte chiarito dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento non esiste, la cui foto sarebbe stata creata con l’intelligenza artificiale.

Nelle scorse settimane, per questa vicenda, è stato applicato il braccialetto elettronico ad un trentaseienne di Siculiana, indagato per atti persecutori ai danni del prete.

Nelle scorse ore anche la chiesa agrigentina, con un duro comunicato, ha preso posizione in merito alla vicenda definendo “calunniose” le notizie (false) messe in giro. Il sacerdote ha formalizzato l’ennesima denuncia – querela, contro ignoti, ai carabinieri, per il reato di diffamazione. E i militari dell’Arma hanno avviato una nuova attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp