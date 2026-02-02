La Procura di Agrigento ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre cittadini rumeni di 20, 35 e 52 anni, accusati di avere picchiato selvaggiamente un vicino di casa al termine di una lite per la sporcizia dei cani. L’episodio risale al 13 ottobre scorso a Canicattì. La vittima, colpita con calci e pugni, e’ ricoverata in Rianimazione.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha chiesto il carcere e il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, dopo l’interrogatorio preventivo, dovra’ decidere se accogliere la richiesta. I tre indagati, assistiti dall’avvocato Paolo Ingrao, hanno sostenuto di essere stati aggrediti con un coltello e di essersi difesi.

Secondo la ricostruzione della procura, invece, dopo un litigio per le pessime condizioni igieniche in cui la vittima avrebbe tenuto i suoi cani, avrebbero inseguito e pestato il vicino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp