Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto, accoglierà Giovanni Floris, giornalista, conduttore televisivo e scrittore tra i più autorevoli del panorama nazionale. L’incontro è in programma venerdì 6 febbraio alle ore 9.00, nella Sala Concordia del Palacongressi di Agrigento, con il patrocinio del Comune di Agrigento e dell’Ente Parco Valle dei Templi. L’iniziativa rientra negli obiettivi formativi del PTOF dell’istituto e si inserisce in un percorso dedicato all’analisi dei linguaggi della comunicazione e dell’attualità, offrendo agli studenti e alle studentesse l’occasione di un confronto diretto con chi, quotidianamente, racconta e interpreta la realtà italiana.

A guidare il dialogo sarà il libro “Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà”, punto di partenza di un confronto aperto tra autore e giovani lettori, nell’ambito del Progetto Lettura, coordinato dalle docenti referenti Caterina Parisi, Carmelina Romei e Alessandra Siracusa. La presenza di Giovanni Floris rappresenta un momento di alta formazione culturale e civile, un’occasione preziosa per riflettere su informazione, società e senso critico, mettendo a fuoco vizi, virtù e contraddizioni dell’Italia contemporanea attraverso lo sguardo di uno dei suoi più lucidi osservatori.

