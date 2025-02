Il sindaco di Agrigento e presidente della Dmo – Distretto Turistico Valle dei Templi, Francesco Miccichè, è intervenuto ieri alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, a Milano, in occasione del talk della Dmo – Distretto Turistico Valle dei Templi “Un anno straordinario per la Costa del Mito”, a cui, anche quest’anno, è stato riservato un proprio spazio all’interno del padiglione Sicilia, rappresentando un punto di riferimento e un volano per la promozione del territorio agrigentino e delle sue eccellenze. Miccichè tra l’altro ha affermato: “Questo è un anno straordinario per Agrigento e per tutta la nostra provincia. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura valorizza il nostro immenso patrimonio storico, paesaggistico e culturale, e coinvolge l’intera provincia, compresa Lampedusa. Senza questa straordinaria ricchezza, non avremmo mai raggiunto un traguardo così importante. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il costante impegno e la grande attenzione che riserva al nostro territorio”.



Nel corso del dibattito sono intervenuti anche l’assessore alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi, Costantino Ciulla, l’assessore alle Attività Produttive e alle Tradizioni Popolari e Coordinatore della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone, l’amministratore delegato della DMO, Fabrizio La Gaipa, il dirigente di settore della Provincia di Agrigento, Achille Contino, e numerosi sindaci. Ampio spazio è stato dedicato alla 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dall’8 al 16 marzo. L’assessore Cantone ha illustrato il programma della storica manifestazione, testimonianza di pace e fratellanza tra i popoli, che ogni anno attrae migliaia di visitatori e gruppi folcloristici da tutto il mondo.

Cantone così si è rivolto alla platea: “Con grande orgoglio ed entusiasmo ci stiamo preparando a quella che è, da sempre, la manifestazione più importante e identitaria per Agrigento. I dati sui flussi turistici sono in crescita e molte strutture ricettive registrano già il tutto esaurito. Vi aspettiamo per una settimana di festa all’insegna dello scambio culturale, della pace e dell’accoglienza, elementi che da sempre caratterizzano la nostra meravigliosa terra. Il programma sarà ricco di eventi tra musica, danza, tradizione ed enogastronomia. Un grazie particolare al presidente della Regione, Renato Schifani, per il prezioso sostegno e l’ottima sinergia. E all’amministratore delegato della Dmo, Fabrizio La Gaipa, per il lavoro costante ed efficace nella promozione delle eccellenze del territorio”.

E nell’ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, l’assessore alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi, Costantino Ciulla, ha spiegato: “Stiamo lavorando intensamente per rendere Agrigento sempre più accogliente e attrattiva. Una delle grandi sfide che ci siamo posti è la riqualificazione e l’apertura di nuovi spazi e luoghi, come la riapertura del Museo Civico. Il programma prevede una vasta gamma di eventi culturali con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale. Tanti i prestigiosi eventi che caratterizzeranno il 2025, un anno che rappresenta un’opportunità di rilancio per l’intero territorio”. E oggi, sempre al padiglione Sicilia della Bit di Milano, si è svolta una conferenza stampa della Regione Siciliana. Sono intervenuti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, che tra l’altro hanno rilanciato l’impegno e il sostegno nei confronti di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

