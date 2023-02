La Costa del Mito lancia i grandi eventi alla Bit

La Costa del Mito ha lanciato a Milano, alla BIT (la Borsa Internazionale del Turismo) i grandi eventi del 2023: emozioni tra cielo, mare e archeologia.

In calendario dal 5 al 12 marzo, ad Agrigento, c’è, innanzitutto, il 75°Mandorlo in Fiore con il 65° Festival Internazionale del Folklore e il 20°Festival Internazionale “Bambini del Mondo”. Una trentina le nazioni di quattro continenti che rappresenteranno i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari.

È stata presentata anchela candidatura di Agrigento a Capitale Italianadella Cultura 2025, dopo essere rientrata nella lista ristretta di dieci città in corsa per il titolo, con un programma intenso di eventi.

E, dopo Agrigento, è stata la volta di Menfi, proclamata Città del Vino 2023, con il suo intenso programma per appassionati ed esperti di vino, escursionisti, amanti della storia e dell’arte: itinerari enoculturali attornoal concept “Vino, paesaggio ed architettura”: visite guidate e narrate, premi e concorsi(Donne&Vino, DiVinScatto, il Premio Tomasi di Lampedusa), gare sportive come la Granfondo della Strada del vino delle Terre Sicane e Inycon Sailing Cup, ma anche degustazioni guidate, laboratori, spettacoli e percorsid’arte.

Quindi, Gela, che in piena estate sarà concentrata nelle celebrazioni dello sbarco degli Alleati in Siciliacon “Free From 80“.

Dulcis in fundo una presentazione dei prodotti “Diodoros” della Valle dei Templi, i sapori della Storia, frutto di coltivazioni secolari: dal vino, all’olio, dal miele alle confetture e al nettare di fichi d’india, dalle marmellate di agrumi alle creme di pistacchio, al cioccolato di Agrigento e tanto altro ancora. Alla presentazione alla stampa, ieri a mezzogiorno, ad aprire il focus sulla Costa del Mito è stato l’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, che ha presentato un video delle maggiori attrattive della Costa del Mito, da Selinunte a Gela, attraversando la Valle dei Templi; a seguire, un videomessaggio di Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, noto ai lettori per i suoi romanzi gialli e al pubblico televisivo per essere il papà di Saverio Lamanna, insolito investigatore della fortunata serie diRai 1 “Màkari”; sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presidente della DMO, l’assessore alla Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo Costantino Ciulla; Giovanni Di Maida, direttoreorganizzativo del 75°Mandorlo in Fiore; Letizia Casuccio, direttore generale di Coopculture; Carmelo Cantone, presidente della Commissione Permanente Consiliare Turismo e Spettacolo di Agrigento; il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leonardo Ciaccio; Gori Sparacino, direttore della Fondazione Italiana Strade del Vino Fabio Gulotta, fondatore e direttore della Strade del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi. Lillo Pisano, deputato nazionale, ha parlato di Agrigento e delle straordinarie opportunità che sta vivendo il territorio. Il panel ha visto un fuori programma con la presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè e dell’assessore regionale del Turismo, Elvira Amata. Stamattina, invece, allo stand “Sicilia”, definito il più bello della Fiera, è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Centinaia i visitatori al desk della Costa del Mito, attratti da archeologia, mare e natura e, in particolare, dalle esperienze offerte dal territorio. Domani ultimo giorno di Fiera con gli incontri programmati con i tour operator e altri esperti del settore.