“Distante, così vicina”, al Politi si presenta il libro di Rancatore

Martedì 14 febbraio alle 10.30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento lo scrittore ed attore agrigentino Salvatore Rancatore incontrerà gli allievi dell’istituto e sarà occasione per presentare il suo primo libro di poesie “DISTANTE, COSÌ VICINA” accompagnato nella lettura e musicalmente dai ragazzi del Liceo, in un connubio perfetto tra musica e parole.

Interverranno il Dirigente scolastico, Santa Ferrantelli, la docente Rancatore che modererà l’incontro alla scoperta di quei versi, pagina dopo pagina, che celebreranno, nella giornata più romantica dell’anno, l’amore, quel sentimento in grado di suscitare una miriade di emozioni nell’animo umano, senza che nessuno possa mai rimanerne indifferente.

“Distante, così vicina” è una silloge sull’amore in tutte le sue sfumature nata durante il lockdown e che nel lockdown ha trovato l’occasione per unire i puntini dell’esistenza. “Un amore tanto distante quanto forte, impetuoso, vicino”.

Il poeta descrive in maniera lirica e coinvolgente le attese dovute alla distanza, mentre immagina l’incontro con la donna amata che si trasfonde metaforicamente nella natura. E poi ancora l’accostarsi al suo corpo e la meraviglia degli occhi, specchio di un sentimento condiviso nel momento in cui l’abbraccio diventa reale. Ecco che i versi di Salvatore Rancatore diventano un dolce approdo alla tenerezza, alla celebrazione di un fuoco interiore che rende infinita ogni contemplazione.

Composta di getto, ogni sera nell’ora del tramonto, ogni poesia è frammento di una storia. Raccontata in alternanza alla lettura di qualche verso della silloge, tale storia prende forma, permettendo a ciascuno degli ascoltatori di sentirsi ancor più partecipe, immerso, coinvolto, ad ogni capoverso.

Un incontro, un numero di telefono, la distanza, la pandemia, la chat di WhatsApp che diventa il luogo più romantico dove ritrovarsi, le videochiamate per accarezzarsi l’anima con gli occhi, i chilometri da percorrere solo con il battito del cuore, le poesie appuntamento imperdibile come un tramonto. All’improvviso le parole si trasformano in braccia per stringersi e non lasciarsi, per abbandonarsi alle emozioni e le poesie diventano l’appuntamento imperdibile come un tramonto. Scritte per unire tutti i puntini, riempire gli spazi, colmare la distanza e fissare quel qualcosa per l’eternità.

“Ho protetto questi versi, tenuti per mano, anche quando correvano più forte di me, e adesso posso lasciarli andare. Nel momento in cui tutto si è fermato le parole hanno continuato a pormi davanti la differenza che rende unica ogni briciola sui momenti del tempo: l’Amore. Tutte le storie tornano al punto di partenza, anche quelle contenute dentro un libro di poesie. Vorrei portarle ovunque, a tutti, ogni pagina è preziosa, per me e spero per chi ha letto e leggerà!” così scrive lo scrittore Salvatore Rancatore.