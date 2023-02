Movida violenta: convocato Comitato per l’ordine e la sicurezza

Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato per mercoledì mattina un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per esaminare la problematica della movida, dopo i due gravissimi episodi avvenuti nelle notti di venerdì e sabato: la rissa in via Pirandello e le molestie con aggressione a titolare e dipendente di locale della via Atenea.

Per affrontare la situazione attorno al tavolo si ritroveranno, oltre alla responsabile provinciale del Governo, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco della città dei Templi. Non è esclusa una nuova “stretta” sulla movida com’era già accaduto nell’ottobre dell’anno scorso.

Attualmente è in vigore l’ordinanza con la chiusura dei locali alle 2, e lo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione degli alcolici da mezzanotte. La richiesta dei cittadini è quella di un prolungamento, come orario, dei controlli interforze almeno fino alle 2.