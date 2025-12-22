I poliziotti del Commissariato di Licata, a conclusione di un’attività investigativa, hanno identificato uno dei componenti della banda di malviventi che armati di coltelli nei giorni scorsi hanno rapinato una coppia che era in casa propria, in una villetta lungo la strada Donna Vannina a Licata.

Si tratta di un 38enne licatese, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per rapina a mano armata. Le indagini vanno avanti per risalire all’identità degli altri banditi.

