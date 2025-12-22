Il Consiglio provinciale di Agrigento ha approvato stamani all’unanimità di voti il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Un bilancio illustrato dal direttore dell’Ufficio Finanze, Fabrizio Caruana, nel quale spiccano gli investimenti per la manutenzione straordinaria di strade interne, scuole e patrimonio immobiliare dell’Ente, e che rispetta i vincoli di finanza pubblica.

Lo stato di salute dell’ex Provincia Regionale è confermato anche da un avanzo di amministrazione presuntivo di oltre 53 milioni di euro che sarà messo successivamente a disposizione di settori strategici come Viabilità, Scuole, Ambiente e Turismo, con nuove prospettive di sviluppo per l’intero territorio provinciale.

“Ringrazio e mi complimento con l’intero consiglio provinciale per la fiducia accordata a questa amministrazione e che ha consentito l’approvazione del bilancio entro i termini di legge – afferma il presidente Giuseppe Pendolino -. Contiamo di dare risposte immediate già dai primi mesi del 2026 ad un territorio che da tempo attende ulteriori misure per la crescita dopo gli investimenti effettuati in questo 2025 per il miglioramento della viabilità e delle condizioni di sicurezza delle scuole di nostra competenza”.

