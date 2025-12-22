Il museo archeologico Pietro Griffo dedica le feste di Natale ai bambini e ospita un campus pensato proprio per i piccoli visitatori (tra 6 e 10 anni). Quattro mattine (29 e 30 dicembre, 2 e 5 gennaio, dalle 9.30) per perdersi tra dei e comuni mortali, bestie fantastiche e storie mitologiche, prendendo come spunto proprio i reperti nelle teche del museo: un percorso “di meraviglia” che permetterà di scoprire ogni giorno un personaggio diverso, prima Perseo coraggioso che affronta Medusa, poi Persefone misteriosa, Eracle con la sua forza semidivina e Pandora, l’unica donna plasmata dagli dei. Alla fine di ogni giornata, una piccola messinscena tutta per i bimbi. Sarà un’occasione unica per vivere il museo come un luogo aperto, coinvolgente, dinamico e accogliente, in cui imparare divertendosi.

Domenica 4 gennaio (prima domenica del mese a ingresso gratuito nei luoghi della cultura) sempre al Museo Griffo alle 16 è invece in programma il laboratorio “Archeo befane al Museo! Caccia al tesoro di Akragas” adatto a bambini tra i 6 e i 12 anni. Mappa del museo alla mano, i piccoli ospiti condotti dagli archeologi CoopCulture scopriranno i tesori nelle teche, alla ricerca del bene più prezioso che un museo possa mai custodire. Al termine, quando il gruppo avrà trovato la soluzione dell’ultimo e più importante indovinello, ogni bambino troverà il goloso bottino che le archeobefane hanno nascosto. Prenotazioni e informazioni: www.coopculture.it

Il museo Pietro Griffo ospita fino al 31 dicembre anche due diverse mostre parte del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura: antiche mappe, strumenti di navigazione e gioielli che raccontano la”corsa all’oro rosso” di fine Ottocento a Sciacca, un’ampia sezione della collezione del Museo Nocito del corallo, da poco inagurato. E la personale “Eclore” di Lise Chevalier, giovane artista francese che ha lavorato a stretto contatto degli artigiani e dei ceramisti.

Alle Fabbriche Chiaramontane è invece visitabile fino all’8 marzo la mostra fotografica “Insulae Aqua”, a cura di Alessandra Klimciuk, tra le iniziative collegate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura. È la prima esposizione pubblica di scatti di Gianni Berengo Gardin, dopo la scomparsa del grande fotografo: una sequenza narrativa di 32 opere realizzate nel 1991, di cui 6 inedite e vintage print – cui si aggiungono altre 37 opere di Filippo Romano realizzate tra il 2021 e il 2024.

Natale in Casa Pirandello. Parte del Parco archeologico Valle dei Templi anche la Casa natale di Luigi Pirandello, cuore di un importante progetto di rilancio e valorizzazione che l’ha resa un museo multimediale di ultima generazione: sabato 27 dicembre e domenica 4 gennaio, alle 17 una visita guidata gratuita proposta da CoopCulture, curata dallo storico e intellettuale Beniamino Biondi. Situazioni, sentimenti e stati d’animo dei personaggi delle novelle dello scrittore (alcune nate da episodi autobiografici), faranno rivivere un Natale molto lontano da quello attuale. Ingresso gratuito.

Per chi invece vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, ogni giorno alle 10.15, 11.30 e 12.45 ecco i classici percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15 invece torna l’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita.

