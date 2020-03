Confraternita Misericordia avvia una raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari e altri presidi

Confraternita Misericordia di Favara in collaborazione con buona parte della comunità medica agrigentina, diverse associazioni, fondazioni e tante altre persone , stanno creando una raccolta fondi volta all’acquisto di ventilatori polmonari e altro materiale da donare all’ASP di Agrigento al fine di contrastare un’eventuale esplosione di contagi da COVID-19 ad Agrigento e provincia.

Per chi volesse contribuire a questa importante raccolta fondi, lo può fare tramite una donazione bancaria al seguente IBAN : IT 87 T 0577282930CC 0550755457, inserendo come causale del bonifico : Acquisto ventilatori polmonari D.P.I. e altri presidi per l’emergenza COVID-19.