Aragonese trasferito al Sant’Elia: era rientrato in paese a febbraio

Un pensionato settantenne di Aragona è giunto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con una polmonite interstiziale nel pomeriggi di oggi. In via precauzionale il paziente è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato eseguito il tampone. Adesso si aspetta l’esito. Va detto anche che l’uomo è tornato in paese il 25 febbraio da Brescia, come confermato dai familiari. All’ospedale di Agrigento sono scattate le procedure di routine. L’esito del tampone si avrà nella giornata di domani.