Non si rassegna alla fine della convivenza e si scaglia contro la donna maltrattandola. E’ stato bloccato e denunciato dai carabinieri. Protagonisti un trentacinquenne disoccupato riberese e una venticinquenne, domiciliati in un comune della fascia costiera agrigentina.

Deve rispondere dell’ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’indagato avrebbe insultato, minacciato e picchiato la sua ex convivente. I militari dell’Arma, dopo una breve attività investigativa, hanno inoltrato la segnalazione All’autorità giudiziaria. Per la donna è stato subito attivato l’iter del “Codice rosso”.

