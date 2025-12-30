Barberia Mastro apre in via Atenea

Dal Nord ad Agrigento, una scelta controcorrente

Ha aperto ufficialmente sabato 28 dicembre alle ore 18:00, nel cuore di via Atenea, Barberia Mastro, nuovo spazio dedicato alla cura e allo stile maschile, pensato come luogo di esperienza e non come semplice servizio.

Il progetto nasce da una scelta precisa e tutt’altro che scontata. Dopo oltre dieci anni di lavoro, formazione ed esperienze professionali maturate nel Nord Italia, in particolare in Veneto, il fondatore decide di tornare in Sicilia e investire ad Agrigento, andando controcorrente e portando con sé competenze tecniche, visione manageriale e un’idea evoluta di barberia.

Barberia Mastro unisce la tradizione autentica della barberia siciliana – fatta di gesti lenti, precisione e accoglienza – con l’innovazione, intesa come ricerca, trattamenti professionali e attenzione alla salute della cute. Il salone propone servizi che vanno oltre il classico taglio: consulenze personalizzate con analisi della cute tramite microcamera, trattamenti tricologici, ozonoterapia, rituali barba e rasature tradizionali all’italiana con rasoio a mano libera.

«Il mio obiettivo è creare un punto di riferimento: un luogo dove la tradizione non è nostalgia ma valore vivo, e l’innovazione non è moda ma qualità concreta», dichiara il fondatore.

La scelta di Agrigento non è casuale. Una città che, secondo il progetto, può accogliere nuove tendenze e servizi ancora poco diffusi sul territorio, diventando terreno fertile per un’idea d’impresa che punta su qualità, formazione ed esperienza.

Con l’apertura in via Atenea, Barberia Mastro si propone come un nuovo indirizzo di stile maschile, con lo sguardo rivolto alla crescita futura e alla costruzione di un team altamente formato, capace di interpretare al meglio le esigenze dell’uomo contemporaneo.

