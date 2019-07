La catena B&B Hotels sbarca in Sicilia

Inaugurato a Palermo il 500° albergo del Gruppo. Azienda in trattativa per tre nuove strutture tra Siracusa e Catania. L’obiettivo è di arrivare entro il 2020 a 50 alberghi in tutta Italia.

B&B Hotels, catena internazionale di alberghi parte di B&B Hotels Group, inaugura il suo 500° hotel e arriva per la prima volta in Sicilia con il B&B Hotel Palermo Quattro Canti, 38° hotel in Italia.

L’albergo prende il posto della storica struttura Hotel Sole situato in Corso Vittorio Emanuele 291 adiacente ai Quattro Canti, nel pieno centro storico del capoluogo siciliano. In posizione strategica, di fronte a Piazza Pretoria, tutti i più importanti punti di interesse della città sono raggiungibili a piedi come il teatro Massimo, Palazzo dei Normanni e la Cattedrale di Palermo.

Comodo anche per gli spostamenti, l’hotel è situato a circa 600 metri dal porto di Palermo, a 1 km dalla stazione centrale, a 30 minuti dalla splendida spiaggia di Mondello e dall’aeroporto.

Per il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando “Una nuova importante presenza imprenditoriale nel settore alberghiero, che è conferma della rinnovata attrattività turistica di Palermo.

Una nuova e prestigiosa presenza che amplia ulteriormente l’offerta della nostra città, sempre più rivolta ad ogni tipo di viaggiatore, dal lusso al low-cost. Ringrazio B&B Hotels non solo per la scelta di Palermo ma anche per la scelta di un intervento di riqualificazione che restituisce alla città un pezzo significativo della sua storia imprenditore e turistica.”