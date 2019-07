Oltre un’ora di attesa per imbarcarsi.

Lunghissime code questo pomeriggio a Villa San Giovanni per traghettare in Sicilia. I tempi di attesa sono oltre un’ora. Migliaia di auto sono incolonnate creando code di chilometri in attesa d’imbarcarsi a Villa San Giovanni e raggiungere la Sicilia.

