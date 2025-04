Oggi, la Camera di Commercio ha conferito importanti riconoscimenti alle aziende che hanno superato il secolo di attività, sottolineando la loro continuità e tradizione nel panorama economico locale. Tra le aziende premiate spicca l’Ottica Lo Vullo, che si aggiudica il titolo di “Azienda Storica” per il suo contributo significativo alla comunità.

Le aziende premiate: Frantoio Sarullo, Frantoio Sarullo, Somet srl.

La storia dell’ottica Lo Vullo

Fondata nel 1909, l’ottica Lo Vullo ha radici profonde nella comunità di Agrigento. Nel corso degli anni, l’azienda si è distinta per l’eccellenza dei suoi servizi e per l’innovazione nel settore ottico. Bernardo Lo Vullo, nipote del fondatore, ha trasferito il negozio in via Atenea nel 1968, introducendo servizi all’avanguardia come un laboratorio di montaggio lenti innovativo e una selezione dei migliori brand emergenti nel mondo della moda.

La dedizione al lavoro e al progresso economico della famiglia Lo Vullo è stata riconosciuta nel 1974 con la medaglia d’oro dalla Camera di Commercio e nel 1976 con il titolo di cavaliere del lavoro conferito dal Presidente della Repubblica.

L’importanza del riconoscimento

Il titolo di “Azienda Storica” attribuito all’ottica Lo Vullo rappresenta un tributo al suo contributo significativo all’economia locale e alla sua capacità di adattarsi alle sfide dei tempi mantenendo intatti i valori fondamentali di qualità e servizio al cliente. Questo riconoscimento rafforza l’identità culturale e imprenditoriale della regione, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni aziendali che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del territorio.​

La cerimonia di premiazione ha offerto l’opportunità di riflettere sulla resilienza e sulla visione a lungo termine delle imprese locali, incoraggiando le future generazioni di imprenditori a seguire l’esempio di dedizione e innovazione tracciato da aziende come l’ottica Lo Vullo.​

Nel corso della cerimonia di premiazione, verrà proiettato un docufilm prodotto dal creator Fabio Cimino, che ha adottato soluzioni narrative innovative, supportate dall’uso dell’intelligenza artificiale. Il documentario esplorerà il percorso delle tre aziende ultracentenarie, raccontando le sfide che hanno affrontato, la loro evoluzione e l’impatto che hanno avuto sulla comunità locale.

La struttura narrativa del docufilm inizia con il racconto del passato delle aziende e mette in luce come questi imprenditori non siano solo custodi di informazioni, ma anche narratori appassionati. Le loro esperienze personali, intuizioni e emozioni rendono la storia delle loro aziende ancora più coinvolgente e significativa. L’intelligenza artificiale ha dato vita a nuove opportunità narrative, combinando parole e immagini in modo innovativo e coinvolgente.

