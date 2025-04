Siculiana è pronta ad accogliere i vincitori del contest “Vacanze a 1 euro”, un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Siculiana Turistica e gli operatori turistici locali. Vacanze a 1 euro” si è rivelata una scommessa vincente, attirando l’attenzione della stampa nazionale e internazionale, con candidature provenienti da ogni parte del mondo. La partecipazione è stata straordinaria, con oltre 1.500 videomessaggi ricevuti, dall’Argentina al Portogallo, dall’Inghilterra all’Ungheria.

Un ricco programma attende i vincitori a partire da questo pomeriggio. Accompagnati da una guida, inizieranno la visita dei luoghi più significativi della “Città degli Sposi”, tra cui il Santuario del Cristo Nero, luogo del cuore Fai, il Palazzo Agnello e la mostra museo Astro, dedicata alle origini del pilota di Formula Uno Ayrton Senna. In serata, il sindaco Peppe Zambito accoglierà gli ospiti nella sala consiliare per un saluto, seguito da un brindisi di benvenuto con la comunità.

“Siamo pronti ad accogliere i vincitori con entusiasmo – afferma il sindaco Peppe Zambito -, per far conoscere il nostro territorio, le tradizioni e la cultura in questa breve ma intensa vacanza”.

Sabato 5, la giornata sarà dedicata alla natura presso la Riserva Naturale di Torre Salsa, con esperienze legate alla tradizione enogastronomica. Nel pomeriggio, appuntamento con i tramonti del borgo marinaro di Siculiana Marina. Domenica 6, è prevista una visita guidata al Parco Archeologico della Valle dei Templi. L’esperienza si concluderà presso il Castello Chiaramonte di Siculiana.

