La brutta abitudine di parcheggiare un po’ ovunque non cambia. Specialmente il sabato sera quando i locali della movida del centro di Agrigento vengono letteralmente presi d’assalto da giovani e meno giovani. Gli agenti della polizia municipale, nella notte fra sabato e domenica dell’ultimo fine settimana, hanno elevato 36 contravvenzioni per sosta “selvaggia”. Esattamente per come è accaduto nelle scorse settimana, anche nell’ultimo sabato sera decine di persone hanno lasciato le proprie vetture dove capita, tanto negli spazi riservati ai disabili, quanto sulle strisce pedonali, sopra i marciapiedi e in prossimità di curve. E’ successo nell’area attorno a Porta di Ponte, piazza Aldo Moro, nei pressi di via Pirandello, in piazza stazione e in via Acrone. Il fenomeno del parcheggio selvaggio nelle zone del centro cittadino sembra essere veramente radicato.

