Eseguite ispezioni in cantine e aziende vitivinicole, da parte dei carabinieri del Nas di Palermo, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Licata. Trovate delle irregolarità nella documentazione per la lavorazione dell’uva in un’azienda alla periferia di Licata. Il legale responsabile della cantina vitivinicola, è stato sanzionato amministrativamente di 3.500 euro, avendo lo stesso mai predisposto il manuale dell’Haccp (il documento redatto dall’azienda che si occupa di preparazione, produzione, confezionamento, commercio e somministrazione di alimenti), omesso di predisporre i registri del settore vitivinicolo e di trasmettere all’Autorità competente la planimetria dei vasi vinari.

