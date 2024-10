Nell’ultimo fine settimana in Sicilia è caduta tanta acqua ma questo non cambierà le condizioni sul fronte dell’emergenza idrica. Il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, dà una spiegazione. “È piovuto tanto ma nelle zone sbagliate, cioè in quelle meno vicine agli invasi. Speravamo piovesse sull’Ancipa, sul Fanaco, sullo Scanzano e sul lago di Piana degli Albanesi. Ma non è andata così”.

“La pioggia è stata più abbondante altrove – ha aggiunto Cocina -. È un bene ugualmente, perché ha permesso alle falde acquifere di rimpinguarsi ma per i laghi serviva altro. Malgrado le piogge che abbiamo visto, il livello dell’acqua nell’Ancipa è cresciuto di appena 20 centimetri, ma dopo 16 mesi di siccità probabilmente si è rotto quel muro di clima caldo e secco che sbarrava la strada alle piogge autunnali. Speriamo bene”.

