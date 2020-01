La bellezza di Agrigento sbarca a Mosca

Importante riconoscimento per la città di Agrigento : infatti il docu-film “A Walk Home ” di Marco Gallo è stato selezionato per partecipare alla fase finale della rassegna cinematografica “Travel International Film Festival “ (manifestazione che raccoglie al suo interno i migliori film riguardanti i paesaggi e la natura provenienti da tutto il mondo ), che si svolgerà nella capitale russa tra il 21 e 22 marzo 2020.Si tratta di un’occasione molto buona per far conoscere e celebrare le bellezze di questa meravigliosa città anche al di fuori dei confini del nostro paese.