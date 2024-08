Agrigento, Capitale della Cultura: un riconoscimento meritatissimo

La città di Agrigento ha recentemente ospitato la serata “Fotografia e Cultura,” un evento organizzato dal noto giornalista Domenico Vecchio, durante il quale sono stati conferiti riconoscimenti a eccellenze del territorio, veri ambasciatori della Sicilia nel mondo. Tra gli ospiti d’onore, Sua Eccellenza Filippo Romano, Prefetto di Agrigento, ha espresso il suo entusiasmo per la manifestazione e il profondo legame che sente con la città e la sua cultura.

In un’intervista durante l’evento, il Prefetto Romano ha riflettuto sul significato di partecipare a una manifestazione che, attraverso l’arte della fotografia, celebra la bellezza e l’anima di Agrigento. “Essere qui stasera significa celebrare la cultura e la bellezza di una città che, con le sue immagini, racconta storie e tradizioni radicate nel tempo,” ha dichiarato Romano.

l’intervista

L’importanza della fotografia come mezzo di espressione è stata sottolineata dal Prefetto, che ha detto: “La fotografia non è soltanto un’arte a tutto titolo, ma è anche uno strumento delicato che confina con l’informazione. Recentemente ho pubblicato sul mio personale profilo Facebook tre fotografie della Valle dei Templi: una realistica e presa dalla valle del Tempio della Concordia che mostra Agrigento da lontano; mentre altre rappresentano i cosiddetti ‘Tolly’ come se fossero a 100 metri dal tempio. Queste immagini hanno girato il mondo, alimentando il dibattito sull’architettura della nostra città. Sono fotografie vere, ma il modo in cui si racconta è cruciale, e questo lega la fotografia all’arte della comunicazione.”

Agrigento: Capitale della Cultura, a Pieno Titolo

L’evento è stato anche un’occasione per il Prefetto di esprimere il suo orgoglio verso il titolo di “Capitale della Cultura” assegnato ad Agrigento. “Capitale della Cultura non è un titolo da dimostrare con chissà quali eventi,” ha spiegato il Prefetto. “Agrigento è già capitale della cultura per la sua storia, per i grandi letterati che ha dato alla luce, per l’architettura e la bellezza che ci circonda ogni giorno.”

La città, già ricca di storia e cultura, si prepara a un anno che vedrà un afflusso turistico significativo. Romano ha sottolineato l’importanza di gestire questo flusso con attenzione, garantendo ordine pubblico, sicurezza e un’esperienza indimenticabile per i visitatori.

“Il prossimo anno porterà eventi straordinari, ma Agrigento non deve fare altro che continuare a essere ciò che è: una città di cultura. La nostra sfida sarà gestire al meglio questo flusso turistico per garantire a tutti una visita serena e ricca di scoperte,” ha affermato Romano. “Come prefettura, ci impegniamo a stare al passo con la vivacità culturale della città, cercando di essere presenti in ogni manifestazione per dimostrare la vicinanza dello Stato.”

Premiazione e Riconoscimenti: Scatti di Cultura e Tradizione

Durante la serata sono stati premiati scatti che ritraggono celebri manifestazioni come San Calogero e Mandorlo in Fiore. Queste immagini sono più di semplici fotografie; rappresentano un viaggio attraverso le tradizioni e l’essenza stessa di Agrigento. Per il Prefetto Romano, presente per la prima volta a queste manifestazioni, l’esperienza è stata emozionante e arricchente.

“Queste manifestazioni sono un ponte tra passato e presente, e le fotografie premiate non fanno che sottolineare la nostra ricca eredità culturale,” ha commentato Romano. “Agrigento ha sempre saputo organizzare eventi di grande spessore, e la bellezza delle immagini premiate stasera è un tributo al talento e alla passione dei nostri fotografi.”