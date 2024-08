Fenomeno Cinema Ammare: Quando il Mare Diventa un Grande Schermo

Quando un evento diventa virale si cerca di capirne le motivazioni e cosa spinge tante persone a spostarsi da ogni luogo della provincia per un singolo evento, e questo è l’effetto del fenomeno Cinema Ammare, un format che ha portato oltre 400 persone durante l’ultima proiezione cinematografica in spiaggia con il film “Perfetti sconosciuti”. L’idea dello stabilimento balneare Nodo Ammare, grazie al format creato dal videomaker Marco Gallo, ha portato già lo scorso anno centinaia di persone in spiaggia a vedere i cartoni animati della Disney. Quest’anno, però, l’evento è diventato virale, i sondaggi per la scelta dei film superano 1500 voti e trovare una sdraio é diventato sempre più difficile, molte persone arrivano al locale sin dal pomeriggio per assicurarsi il posto, sembra di assistere ad un concerto e 40 minuti prima dell’inizio i posti sono già quasi tutti presi. Adesso le persone arrivano da ogni parte della provincia e non solo, qualcuno anche da Caltanissetta, Enna, Gela e Catania. Un fenomeno diventato virale settimana dopo settimana, film dopo film, l’atmosfera che si crea, il rumore del mare, lo streetfood in spiaggia, sono tanti i fattori che hanno sancito il successo del progetto e che fino a fine settembre continuerà a coinvolgere tutti. Uno degli slogan del locale è proprio “Il Cinema Ammare é per tutti”, nelle ultime settimane infatti sono state messe alcune pedane per agevolare l’ingresso delle persone disabili in carrozzina e l’aggiunta dei sottotitoli per i non udenti, un messaggio importante che si aggiunge alla lotta ambientale per tenere le spiagge pulite. Appunto al prossimo film lunedì 12 Agosto dalle ore 21.